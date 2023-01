Mitoma si è inventato un gol

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) È da qualche settimana che si parla di Kaoruma è da ieri che la situazione è andata fuori controllo. Da quando, cioè,ha segnato il gol vittoria nella sfida di FA Cup contro il Liverpool, al minuto 92. Un gol che viene pubblicato su tutti i social con commenti che si attestano su vari gradi di sorpresa, ammirazione, vero e proprio sgomento. Allora parliamo di questo gol, non prima però di sottolineare come non sia arrivato dal nulla, ma a coronamento di una partita in cuiè stato l’incubo del Liverpool sulla fascia sinistra. Un giocatore che gioca pensando costantemente a come superare l’uomo che ha davanti sé. Ieri è stato Trent Alexander-Arnold, che come sappiamo non è sempre a suo agio quando si ritrova in queste situazioni – a difendere spesso contro un giocatore veloce e con un vasto armamentario di finte e ...