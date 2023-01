(Di lunedì 30 gennaio 2023) Come ogni giorno, anche30è avvenuta l’estrazione deidelDay. Il 2022 si è chiuso in bellezza con una vincita da 1 milione di euro proprio il 31 dicembre, a Rivalta di Torino, grazie ad una giocata plurima. Dal suo lancio, IlDAY ha reso milionarie ben 234 persone. IlDAY è una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5compresi tra 1 e 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche online, o comunicando in ricevitoria ida giocare. È possibile giocare fino alle 20:20 per il concorso del giorno e dalle 20:35 in poi per il giorno successivo. Attenzione che è cambiato anche l’orario di ...

Every hour the Poles owe 12zlotys. And so 24 hours a. At the same time, the government of the Law and Justice party, PiS, spends money on arms for the Kiev government and the maintenance ...ARTICOLO PRECEDENTE EstrazioneLunedì 30 Gennaio 2023: i numeri vincenti Ultime notizie Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e delEstrazioneLunedì 30 Gennaio ...

Million Day: ecco quanto hanno vinto durante l’ultima estrazione, incredibile Il Dunque

MillionDay e MillionDay Extra, l'estrazione di domenica 29 gennaio 2023: i numeri vincenti leggo.it

Milllion Day, l’estrazione di domenica 29 gennaio la Repubblica

Million Day, l’estrazione di venerdì 27 gennaio la Repubblica

Million Day 28 gennaio 2023, i numeri vincenti di sabato Canale Dieci

Million Day anche oggi, lunedì 30 gennaio , premia un fortunato assegnando un milione di euro a chi azzecca la cinquina. Indovinare i cinque ...Million Day: di seguito i numeri vincenti relativi all’estrazione di lunedì 30 gennaio 2023, con gli altri numeri dell’Extra MillionDay ...