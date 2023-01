Milano | bruciata auto polizia locale | sospetti sugli anarchici

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un’dellain viale Tibaldi ae alcune molotov (3 o 4, secondo quanto risulta all’Adnkronos) sono state trovate in un parco non lontano. Potrebbe trattarsi di due azioni, probabilmente, legate al mondo anarchico che, negli ultimi giorni, sta manifestando in Italia e all’estero la sua vicinanza all’anarchico Alfredo Cospito, detenuto in sciopero della fame da oltre cento giorni per porre l’attenzione sul regime del 41 bis.episodi indaga la Digos e la procura diha aperto un fascicolo contro ignoti per incendio e danneggiamento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

A fuoco i rifiuti nel piazzale di un'azienda: intervento massiccio dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Il rogo è divampato, per cause ancora in corso di accertamento, nel piazzale della ditta T ...Il rogo si è sviluppato nella ditta Tregenplast, alle ore 19.45 di domenica, a Cassina dei Pecchi (Milano) Un grosso incendio si è sviluppato alle porte di Milano, nel piazzale della ditta Tregenplast ...