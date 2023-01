Milano | bimba morti di stenti | madre cambia avvocato | udienza rinviata

(Di lunedì 30 gennaio 2023), 30 gen. (Adnkronos) -l'per Alessia Pifferi, in carcere con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato per aver lasciato morire dinella sua culla la figlia Diana di soli 18 mesi. Il rinvio, davanti al gip diFabrizio Filice, si è reso necessario dopo il cambio di legali. Ora il nuovo difensore è Fausto Teti che ha chiesto i termini a difesa, così la prossimaè in calendario mercoledì 8 febbraio. Oggi si sarebbe dovuto discutere dei risultati della perizia sul contenuto della bottiglietta San Benedetto Baby e del biberon, trovati accanto allache non hanno evidenziato la presenza di composti di interesse tossicologico, ossia Diana non sarebbe stata 'drogata' con dei tranquillanti per evitare di disturbare con il ...

Il gip di, Ileana Ramundo, ha firmato un'ordinanza di misura cautelare a loro carico. Le ... Dopo un po', poiché non smetteva di piangere, decideva di prendere lae chiuderla nella sala ...Quellaè diventata una delle migliori attaccanti in circolazione: è stata in Svezia e Cina prima di arrivare in prestito all'Inter. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...

Bimba morta di stenti a Milano, nel biberon nessuna traccia di sedativi TGCOM

Diana Pifferi, la bimba morta di stenti. Gli esami su latte e acqua: "Non è stata drogata" IL GIORNO

Milano: bimba morti di stenti, perizia 'nessuna traccia di tranquillanti ... Tiscali Notizie

Quanto "vale" la vita di una bimba picchiata dalle maestre all'asilo MilanoToday.it

Vanzago, l'asilo «tugurio» e il body shaming delle maestre sulle ... Corriere Milano

Un asilo nido di Vanzago, in provincia di Milano, è protagonista della cronaca per un’indagine per maltrattamenti verso i bambini. 5 maestre e la titolare, sono sospettate e sottoposte a misure cautel ...A raccontare cosa accadeva nell’asilo nido di Vanzago, paese alle porte di Milano, sono state due ex studentesse in stage: la direttrice e le ...