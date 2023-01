Milanmania | Pioli irriconoscibile e presuntuoso | giocatori senza amor proprio e attaccamento alla maglia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ennesima figuraccia. Una dietro l'altra in un gennaio che è stato drammatico dal punto di vista sportivo. In questo momento finiscono...

Umiltà che era una delle caratteristiche principali del Milan di. Anche da questo punto di vista, speriamo che mercoledì ci possa essere una svolta. Consiglio non richiesto al Mister: tornare ...Lo abbiamo celebrato diverse volte, ma questa volta purtroppo nei premi finisce, con scelte sbagliate a gara in corso. Perfetto prima, per come l'ha preparata, colpevole poi per cambi tutti ...

Ennesima figuraccia. Una dietro l'altra in un gennaio che è stato drammatico dal punto di vista sportivo. In questo momento finiscono tutti sotto accusa. Tutti, nessuno escluso. Partiamo dall'alto. La ...Questa settimana ci dirà molto: potrà regalarci un nuovo trofeo, oppure un'altra grande delusione dopo quelle degli ultimi giorni. La figuraccia in Coppa Italia fa ancora male, così come l'aver compro ...