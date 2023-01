Milan | una difesa da incubo | i numeri del declino rossonero | VIDEO

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ildi Stefano Pioli ha iniziato malissimo il 2023. È la squadra che, nei Top 5 campionati europei, ha incassato più reti. E anche la zona Champions sta scivolando via di mano. Ildi 'GazzettaTV' con tutti idel momento orribile

Lo sfogo L'allenatore exsi intrattiene condecina di tifosi, giunti per mostrare il proprio affetto e sostegno al mister e alla squadra nonostante i risultati deludenti e ben al di sotto ...GPI , società quotata sul Euronexte attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, si è aggiudicata la gara ... si legge innota. L'azienda trentino spiega anche che ...

Napoli sempre più in volo. Milan e Juventus in caduta libera Il Sole 24 ORE

Serie A: Napoli vola, crollo Milan e Juve, Lazio frena - Sport Agenzia ANSA

Classifica aggiornata in Serie A dopo la 20ª giornata: Napoli a +13 ... Sport Fanpage

Disastro Milan, si è rotto il giocattolo di Pioli: senza “fame” è una squadra da metà… Il Fatto Quotidiano

Milan, Pioli non è più "on fire": il gennaio nero ha cancellato la magia dello scudetto la Repubblica

Il ritorno alla vittoria, con il blitz del Via del Mare arrivato venerdì sera 89 giorni l'ultimo successo, ottenuto il 30 ottobre all'Olimpico contro la Lazio, ha fermato una lunga ...La Crisi dei rossoneri sembra irreversibile, anche se nel calcio mai nulla è dato per scontato. In questo articolo si cercherà di analizzare dettagliatamente ...