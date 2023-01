Milan | torna Kjaer nel derby

Nel, tutti danno la colpa a Tatarusanu; nella Juve, nessuno dà i meriti a… Di Gennaro (Monza). C'è qualcosa che non, nei giudizi Con Berardi (valutato in estate) in rossonero, ...Joséa parlare alla vigilia di una gara dopo due mesi e mezzo. Tanti gli argomenti trattati, dal ... Per la poca consistenza dell'Inter, del, non si sente che abbiano un avversario che possa ...

Il #Pioliout torna in tendenza. I tifosi contro il tecnico, ma le alternative... La Gazzetta dello Sport

Scamacca al Milan: Maldini ci proverà in estate Daily Milan

Perché, nonostante la gratitudine, da “Pioli is on fire” a “Pioli is fired” (licenziato) è un attimo MOW

Il Milan torna subito in partita col Sassuolo: primo gol di Giroud nel 2023, 2-1 al Meazza TUTTO mercato WEB

AC Milan-Sassuolo, Serie A 2022/2023: le chiavi della gara AC Milan

In questo girone di ritorno di Serie A si prospetta una lotta Champions che coinvolgerà diverse squadre dall'Inter alla Roma ...Social sempre più scatenati contro l’allenatore, giudicato a fine corsa per motivi tattici e caratteriali. Nessuno, o quasi, è però in grado di offrire una soluzione praticabile per la panchina ...