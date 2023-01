Milan | si ferma Bennacer per il derby

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Altra brutta notizia per il: siper problema muscolare al bicipite femorale sinistro: nienteTegola pesante per il. Come appreso dalla nostra redazione, Ismaelha accusato un problema muscolare al bicipite femorale sinistro. Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi esami per valutarne l’entità. L’algerino salta il. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sianche Bennacer . La crisi a tutto tondo dele l'infermeria affollata . I tifosi se la prendono con Pioli ed il suo staff . Sianche Bennacer. Il mediano infatti deve fare i conti ...10 Piove sul bagnato in casa. Oltre ai cattivi risultati, Pioli perde un altro uomo di riferimento per il centrocampo: Ismael Bennacer . L'algerino, ieri out in occasione del Sassuolo , ha riportato un problema al bicipite ...

Tegola Milan: si ferma Ismael Bennacer, problema muscolare alla ... Eurosport IT

Milan, altro guaio per Pioli: si ferma pure Bennacer Calciomercato.com

ML – Milan, si ferma Bennacer: problema al bicipite femorale, derby a rischio MilanLive.it

Altro infortunio in casa Milan: Dest si ferma per un affaticamento ... numero-diez.com

MILAN: SI FERMA DEST, NIENTE SASSUOLO - Sportmediaset Sport Mediaset

Non solo i pessimi risultati ottenuti in campo, ora il Milan deve fare i conti anche con un infortunio tutt'altro che banale: dopo aver saltato per squalifica il disastroso match perso dai rossoneri ...MILAN - Nel corso dell'allenamento di lunedì infatti si è fermato Ismael Bennacer che avrebbe "riscontrato un problema muscolare al bicipite femorale sinistro.