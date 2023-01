Milan | secondo voi Pioli deve essere esonerato?

'Ma attenti: non è Tatarusanu il problema numero uno del. Adesso è diventato il capro espiatorio ma non è il solo responsabile di questa disfatta. È colpevole sulgol ma sugli altri c'è ...gli ultras le colpe del giocatore sono molteplici: il rifiuto a vestire la maglia della ... L'unica possibilità è che ilfaccia dei passi in direzione del club capitolino, ma il tempo ...

Milan-Sassuolo 2-5: clamorosa goleada neroverde a San Siro, rossoneri sempre più in crisi RaiNews

Napoli sempre più in volo. Milan e Juventus in caduta libera Il Sole 24 ORE

Napoli inarrestabile: batte anche la Roma e vola a +13. Milan e Juve sprofondano e la Lazio sale al terzo ... FIRSTonline

Venerdì 27 gennaio è stato scritto un nuovo paragrafo nel grande libro della storia degli sport invernali italiani. Ai Mondiali di skeleton di St.Moritz Amedeo Bagnis si è fregiato della medaglia d’ar ...Per il Napoli capolista a +12 sul Milan secondo è tempo di voltare parzialmente pagina e di tuffarsi nel girone di ritorno: ad aprire la seconda parte del campionato degli azzurri sarà… Leggi ...