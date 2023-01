Milan | Pioli non si muove | fiducia totale della dirigenza

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Paolo Maldini e Massara non hanno nessuna intenzione di esonerare Stefanononostante i deludenti risultati Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara non sono intenzionati ad esonerare Stefano. Larossonera è infatti convinta che l’allenatore sia l’uomo giusto per far uscire ildalla crisi. Un segnale importantissimo nella settimana del derby dio contro l’Inter. Una partita che, per i rossoneri, assume un’importanza ancora più grande. Un’altra pesante sconfitta, dopo quella in Supercoppa, potrebbe infatti non essere presa bene dai tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24.