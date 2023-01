Milan | c’è l’offerta per Osorio

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ilha individuato il proprio obiettivo di mercato per la sessione di gennaio. Si tratta perdella U de Chile Secondo quanto riportato da Radio Cooperativa, dopo l’assalto fallito per Nicolò Zaniolo, ilè pronto a farsi avanti in maniera ufficiale per Dario. L’esterno d’attacco classe 2004 è di proprietà della Universidad de Chile. Maldini e Massara avrebbero già presentato un’offerta da 5 milioni di euro per il giocatore. Il direttore sportivo del club cileno, Manuel Mayo, sta parlando con il giocatore e il suo entourage per delineare il possibile futuro in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.