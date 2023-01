Milan | Bakayoko verso la Cremonese

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tiemouévicino all'addio al: per il centrocampista francese, 60 presenze e un un gol con i campioni d'Italia in carica, pronto un contratto con lasino al prossimo mese di ...

Tiemouévicino all'addio al: per il centrocampista francese, 60 presenze e un un gol con i campioni d'Italia in carica, pronto un contratto con la Cremonese sino al prossimo mese di giugno. ...Potrebbe essere ad una svolta la crisi trae Tiemouè, con le due parti molto lontane soprattutto dopo che il giocatore ha rifiutato il trasferimento all'Adana Demirspor di Montella. Il francese, che ricordiamo veste la maglia ...

Fondamentale indiscrezione dell'ultim'ora. Il rossonero è ad un passo dalla cessione. Si è convinto dell'ultima offerta, rimane in Serie ...Milan, all'improvviso il centrocampista francese ha deciso di salutare il club rossonero e accettare la corte altrui. Non approderà in Turchia, dove ad attenderlo c'era l'Adana Demirspor di Vincenzo M ...