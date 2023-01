Migranti | oggi a Roma vertice con Michel Naufragio a largo della Tunisia A La Spezia accertamenti sulla Geo Barents

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il tema deial centro dell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente del Consiglio europeo. "Il problema non deve spettare solo all'Italia. Siamo al lavoro per ridurre le partenze ...

Tutti ierano originari di vari paesi sub - sahariani. Intanto inizierannoal Viminale gli accertamenti per verificare se la nave Geo Barents di Medici senza Frontiere abbia violato il ...Le notizie didalle Capitali PRAGA Il neo - presidente ceco Pavel vuole porre fine all'... Per saperne di più EUROPA DEL SUD ROMA Italia e Libia stringono un patto su gas e. Il presidente ...

Migranti e aiuti di Stato, oggi Meloni incontra Charles Michel Sky Tg24

Migranti, oggi a Roma vertice con Michel. Naufragio a largo della Tunisia. A La Spezia accertamenti su Geo Barents. TGLA7

Migranti, Meloni: stiamo lavorando per coinvolgere anche l'Unione europea - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Geo Barents, conclusa la prima giornata di sbarchi a La Spezia Sky Tg24

Migranti, la nave umanitaria Geo Barents sbarca oggi a La Spezia con 237 a bordo. Nel '46 la città ligure div… La Repubblica

È quanto afferma la Coldiretti in riferimento al varo del nuovo Decreto Flussi per l’ingresso regolare dei lavoratori migranti sul nostro territorio. Le quote per lavoro stagionale, attese ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...