Micol Incorvaia trova un foglio pieno di appunti di Nikita

La discussione poi, è proseguita in cortiletto doveha svelato un retroscena con protagonista Nikita (che avrebbe scritto dei pensieri personali sotto un coperchio). Non vorrei ...Arrivano anchee Nicole Murgia che provano a consolare Edo che però si lascia andare al pianto. 'Grande Fratello Vip', baci e coccole nella vasca da bagno per i Donnalisi GUARDA GLI ...

Clizia Incorvaia dalla palestra al parrucchiere fa il tifo per la sorella Micol al Gf Vip leggo.it

Micol Incorvaia su Edoardo Donnamaria: "Qua dentro ho riscoperto il nostro rapporto" - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia commentano i cambiamenti di Antonella Fiordelisi - Grande Fratello VIP ... Grande Fratello

Sarah Altobello e Micol Incorvaia commentano le Nomination - Mediaset Infinity Grande Fratello

Grande Fratello Vip, i social impazziscono per Micol Incorvaia in versione “ballerina-cantante” AgrigentoNotizie

Donna con una bellezza più unica che rara; impossibile restare indifferenti di fronte al fascino di Micol Incorvaia.Fariba Tehrani GF VIP un accostamento che avrebbe dovuto esserci, ma un problema personale ancora avvolto nel mistero ha impedito alla madre di Giulia Salemi. Questo e anche un giudizio su tutti i vip ...