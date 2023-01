Michelle Williams e l’attenzione dei media dopo la morte di Heath Ledger | “Ti impedisce di vivere la tua vita”

(Di lunedì 30 gennaio 2023)ladie la figlia Matilda sono state sommerse daldei paparazzi. Nel 2007 l’attore – con il quale in quel momento non aveva più una relazione sentimentale – è morto per un’overdose. In una nuova intervista al Guardian, l’attrice candidata all’Oscar – ora sposata con il regista Thomas Kail, racconta di aver cercato di raccogliere i pezzi mentre veniva seguita dalle telecamere nel quartiere di Brooklyn dove viveva con il compagno. “La sensazione di essere osservati è molto, molto profonda“, diceal The Guardian, “perché tidila tua. E per un po’ mi è sembrato un tale impedimento a essere naturale e libera, che io e mia ...

