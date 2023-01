Michelle Hunziker | una domenica in famiglia con le sue tre figlie | prima pranzo “creativo” e poi… Lorella Cuccarini!

(Di lunedì 30 gennaio 2023)ha documentato la suaincon leAurora, Sole e Celeste. Leggi anche: Ilary Blasi, weekend d’amore con il fidanzato Bastian: lei non lo mostra su Instagram, ma una foto la tradisce… Dopo un, definito “” dalla conduttrice svizzera, tutte e quattro sono andate a vedere lo spettacolo teatrale...

Una domenica in famiglia, con le sue "ragazze". Cosìha voluto condividere uno scatto su Instagram, dove è più raggiante che mai, insieme alle figlie Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi. "Domenica in quasi cinque", ha scritto, ...ha portato a pranzo fuori le sue tre figlie: Aurora Ramazzotti con Sole e Celeste Trussardi . La conduttrice svizzera sta quindi trascorrendo la domenica in famiglia e proprio pochi ...

Michelle Munziker: "Se avessi avuto figli maschi ecco come sarebbero stati" (FOTO) Today.it

Michelle Hunziker in nero, Aurora Ramazzotti col maxi bomber: la domenica in famiglia quasi in 5 Stile e Trend Fanpage

Michelle Hunziker, lo scatto con le figlie: "Quasi in cinque" Mediaset Infinity

Michelle Hunziker pronta per tornare in tv: in tuta e tacchi si prepara a Michelle Impossible Stile e Trend Fanpage

Michelle Hunziker con il cappotto rosa moda inverno 2023 Elle

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-45abfb1-bf9f-acd3-2d19-67e9f74b969 ...Michelle Hunziker ha trascorso una meravigliosa domenica in famiglia: lo scatto con le figlie Aurora, Sole e Celeste su Instagram ...