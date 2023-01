Mezzala Szymanski | la Chiave di Successo del Feyenoord

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Un’esplosione di emozioni, una stagione da lavori in corso: l’Ajax è in fase di ricostruzione sotto la guida di Alfred Schreuder, mentre il Manchester United di Erik Ten Hag è una macchina ben oliata. Anche il Psv Eindhoven, ora allenato da Ruud Van Nistelrooy, sta facendo registrare un cammino incerto e si trova al terzo posto. A stravolgere equilibri e tradizione, ci ha pensato il, una squadra che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi con una prima parte di campionato da urlo. Quarantadue punti in diciannove partite, solo una sconfitta, quarantatré gol realizzati e sedici subiti: una vera e propria sinfonia calcistica che ha portato l’Az Alkmaar a inseguire a -2. Una grande soddisfazione per il tecnico Arne Slot, che aveva perso in finale la Conference League contro la Roma. Una partita decisa da un gol di Zaniolo. VAN HANEGEM E BEENHAKKER – Negli ...