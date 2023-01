Messina Denaro | perquisizioni nelle case dell' ex amante e del fratello a Bagheria

I carabinieri del Ros stanno perquisendo, a Bagheria, le abitazioni di Maria Mesi, ex amante del boss Matteo, e del fratello Francesco. Entrambi sono stati indagati, in passato, per aver favorito la latitanza del capomafia. Francesco Mesi patteggiò la pena. La donna venne arrestata il 14 ...... la Mafia ha una struttura con una testa sola', così si è espresso il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, nella conferenza stampa dopo la cattura del boss Matteo. La lotta per ...

Perquisite le abitazioni di Maria Mesi e del fratello Francesco, già coinvolti in una inchiesta perché ritenuti fiancheggiatori del capomafia ...