Messina Denaro | parla l’amante del boss | «Non conoscevo la sua identità | non potevo sapere che era lui»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) «Non avevo idea della sua vera, a me si è presentato con un nome diverso. Nonche fosse Matteo». La donna che ha avuto una relazione con il capomafia arrestato due settimane fa a Palermo si è presentata spontaneamente dagli inquirenti dopo aver capito chi era l’uomo che frequentava. Ha detto, come riporta il Corriere della Sera, che con lui si è vista fino a pochi giorni prima dell’arresto descrivendolo come un uomo gentile e attento. È stata con lui nell’appartamento di vicolo San Vito o via Cb/31.la donna che ha avuto una relazione conGli investigatori però stanno cercando riscontri ai suoi racconti. La donna che non è indagata non è l’unica a essersi rivolta agli investigatori. Dal giorno ...