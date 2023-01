Messina Denaro | ora è indagata la ex amante del boss | già condannata 20 anni fa

- Maria Mesi, che si era detta all'oscuro dell'identità del boss, avrebbe favorito la latitanza del capomafia, insieme al fratello Francesco. Entrambi erano già stati condannati nel 2000 per lo stesso ...Se tra qualche mese Matteodovesse trovarsi in fin di vita, chiederanno la revoca del 41 bis anche per lui come stanno facendo con Cospito O lo chiedono solo per gli anarchici di ...

Mafia, indagata l'ex amante di Matteo Messina Denaro Agenzia ANSA

Mafia, indagata l'ex amante di Matteo Messina Denaro PalermoToday

Maria Mesi, ex amante di Matteo Messina Denaro, è indagata per favoreggiamento Fanpage.it

Il pentito Mutolo e le ombre sull'arresto di Messina Denaro: 'Mi è sembrato un appuntamento' Repubblica TV

Dando la caccia al latitante erano arrivati a lei già alla fine degli anni ’90. Maria Mesi, allora poco più che trentenne, sentimentalmente legata al boss Matteo Messina Denaro, li aveva portati a un ...Dopo la prima chemioterapia nel carcere de L’Aquila avvenuta a quattro giorni dal suo arresto, l’ex super latitante Matteo Messina Denaro si prepara al secondo ciclo di cure per il suo tumore al colon ...