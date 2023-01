Messina Denaro | in corso nuove perquisizioni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 gennaio 2023) I carabinieri del Ros stanno perquisendo, a Bagheria, le abitazioni di Maria Mesi, ex amante del boss Matteo, e del fratello Francesco. Entrambi sono stati indagati, in passato, per aver favorito la latitanza del capomafia di Castelvetrano arrestato in una clinica di Palermo il 16 gennaio s. Francesco Mesi patteggiò la pena. I Ros a Bagheria hanno perquisito le abitazioni dell’ex amante di Matteoe del fratello di quest’ultima Sabato 14 gennaio e poi domenica 15, appena 24 ore prima dell’arresto dell’ex latitante di Cosa Nostra, la Giulietta dicompare in altrettanti video ripresi dalle telecamere installate lungo il perimetro del Palazzo Municipale di Campobello di Mazara, il comune dove sono stati trovati i covi del ...