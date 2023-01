L'umiliante sconfitta di ieri segna il punto più basso delle vicende rossonere dal dicembre 2019, dal pokerissimo preso a Bergamo contro l'che costrinse la società a ritornare sule ......Andrea Agnelli reacts during the final of the Italian Cup (Coppa Italia) football matchvs ... in alcun modo conseguenza di operazioni di effettivo. E cio, benche proprio la FC Juventus ...

Ultime 72 ore di mercato. Il tavolo degli affari dell’Atalanta resta in piedi, la Fiorentina… fiorentinanews.com

Inter, pista Demiral per la difesa: i nerazzurri provano a convincere l'Atalanta La Gazzetta dello Sport

Atalanta, c'è apertura per Demiral all'Inter Calciomercato.com

Mercato Atalanta, inserimento last minute per Zortea Calciomercato.com

Atalanta, UFFICIALE: preso Obric | Mercato Calciomercato.com

Il difensore turco, già sul taccuino in estate, è un’idea last minute per sopperire alla partenza di Skriniar in direzione Psg L’Inter è alle prese con la ricerca di un successore per Milan Skriniar, ...Calciomercato Empoli, i toscani potrebbero essere protagonisti nelle ultime ore di mercato: in attacco potrebbero esserci movimenti. Come riporta tuttomercatoweb.com, l'Empoli accelera per consegnare ...