Mens sana in dentatura sana?

(Di lunedì 30 gennaio 2023) C’è un rapporto particolare tra il benessere dei denti e quello della mente. Un’influenza che l’uno esercita sull’altro e viceversa. Niente di misterioso o di difficile: è facilmente comprensibile che ogni parte del nostro corpo appartiene a un organismo unico ed è in contatto con tutte le altre parti. Non è un caso che, se ci fa male un piede e camminiamo appoggiandolo male per un certo periodo, dopo un po’ sentiremo dolori o fastidi all’anca, al bacino o alla schiena. Anche gli stati d’animo sono influenzati dalla nostra salute: il mal di testa ci impedisce di concentrarci, un dolore a una spalla ci rende nervosi, il raffreddore ci indebolisce. E questo meccanismo funziona anche al contrario: quando siamo stressati o preoccupati è più facile che ci ammaliamo. In questi termini il benessere mentale è fondamentale per poter avere denti sani: chi vive uno stato d’animo turbato oppure ...