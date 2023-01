Meloni | Moratti | Governo insufficiente in sanita' e istruzione

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Lo ha detto a Tgcom24. 'Il bilancio della' e' sceso dal 7% del Pil dell'anno scorso al 6,2% di quest'anno, questo significa per le Regioni non poter assumere medici e infermieri in un momento ...

Per la candidata civica e del Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia, Letizia Moratti, i primi cento giorni del Governo Meloni sono stati 'insufficienti' in tema di 'investimenti in istruzione e sanità'. Lo ha detto a Tgcom24. 'Il bilancio della sanità è sceso dal 7% del Pil dell'anno scorso al 6,2% di quest'anno, questo significa per le Regioni non poter assumere medici e infermieri in un momento ...'

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - "Insufficienti gli investimenti in istruzione e sanità". Questo il giudizio sui primi cento giorni del governo Meloni secondo Letizia Moratti, candidata civica sostenuta dal Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia.