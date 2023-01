Meloni | Non c' e' spazio per personalismi e beghe politiche

(Di lunedì 30 gennaio 2023) "Di fronte alle sfide che abbiamo davanti, tutti i livelli istituzionali devono darsi aiuto a vicenda. Nella congiuntura in cui siamo chiamati a operare, non c'e'per i, per le ...

Promossa a pieni voti da chite l'aspetti. I primi 100 giorni del governosono andati via tra la legge di Bilancio, la discesa dello spread, le tensioni con la Francia sui migranti, il caos intercettazioni e le ...A spingerlo alla cautela è la voglia diinimicarsi il governo, che deve dare il via libera per la nomina. Situazione più avviata quella di Vincenzo Spadafora: la trattativa sta per ...

Meloni: «In 100 giorni realizzati 5 progetti. L’Italia è solida, lo spread scende, saremo in netta ripresa» Corriere della Sera

Ucraina, l’ex premier Dini: “Siamo all’escalation, non si sa a cosa può portare Il Fatto Quotidiano

Alfredo Cospito, Meloni: "Lo Stato non si deve lasciare intimidire" | Appello di un gruppo di artisti: "Nordio intervenga" TGCOM

Meloni: non c’è spazio per personalismi e beghe politiche Il Sole 24 ORE

Anarchici, Meloni: "Lo Stato non si fa intimidire" Adnkronos

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Noi vogliamo unire l'Italia" e "non ci rassegniamo all'idea che ci siano territori e servizi di serie A e B. Una sola Italia con servizi e diritti uguali per tutti". Lo ha det ...