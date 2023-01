Meloni | L' Italia puo' essere ancora un modello per gli altri

Nella sua analisi, il giornale francese sottolinea cheha imparato alla svelta che un conto ... Retroscena di Bisignani: gli errori in Libia possono indebolire l'"Noi possiamo ancora essere un modello - ha aggiunto- questa nazione può ancora essere un ... "Noi vogliamo unire l'" e " non ci rassegniamo all'idea che ci siano territori e servizi di ...

Meloni: non c’è spazio per personalismi e beghe politiche Il Sole 24 ORE

Breaking News delle 17.00 | Meloni: "Italia, nazione solida" - Video Tgcom24 TGCOM

Bene, questo servitore dello stato, che oggi dovrebbe sorvegliare e contrastare l'insorgere eventuale dell'antisemitismo in Italia si è molto distinto nella sua carriera per provvedimenti diciamo ...(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Noi vogliamo unire l'Italia" e "non ci rassegniamo all'idea che ci siano territori e servizi di serie A e B. Una sola Italia con servizi e diritti uguali per tutti". Lo ha det ...