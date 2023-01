Meloni in pressing con l’Europa sui migranti | apertura da Michel

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Oggi il presidente del Consiglio europeo Charles, venerdì il primo ministro svedese Ulf Kristersson a Stoccolma al mattino e il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino nel pomeriggio. Senza escludere, nei giorni seguenti, una 'puntata' a Parigi da Emmanuel Macron. Giorgiaapre i dieci giorni che la separano dal Consiglio europeo di Bruxelles (in programma il 9 e 10 febbraio) cercando sponde, o quantomeno non opposizioni, sulle proposte dell'Italia, in particolare sul tema deima anche sul sostegno all'economia. Oggi dunque a Palazzo Chigi è arrivatoper un colloquio a pranzo con la premier. Sui, uno dei temi che saranno all'ordine del giorno del Consiglio,ha ribadito la necessità che "si trovino soluzioni europee a un problema che è ...