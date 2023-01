Meloni | Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione

Leggi su agi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) AGI - "Quello di scegliere dove vogliamo portare questa nazione è un lavoro chee possiamo fare insieme. Fare in modo che questa nazione abbia il ruolo che merita nello scenario internazionale,è il grande obiettivo che ci diamo": il presidente del Consiglio, Giorgiaintervenuta all'evento Polis di Poste Italiane traccia la rotta per la 'nave Italia'. "Nessun sindaco deve avere paura" Sul fronte della modifica dell'abuso d'ufficio, Giorgiacoglie l'occasione per ribadire ai sindaci italiani - presenti all'evento - "l'impegno del governo a fare tutto quello che possiamo per rendere più facile il compito dei sindaci, dalla semplificazione a digitalizzazione all'abuso d'ufficio". "Nessun ...