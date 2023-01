Meloni chiede un nuovo fondo Ue | Berlino frena La Commissione Ue resta sul vago

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “L’Europa deve proteggere le sue imprese e deve farlo con coraggio. Secondo la posizione italiana significa soprattutto flessibilità sui fondi esistenti” ha detto oggi la presidente del Consiglio, Giorgia. “Serve cautela sul rilassamento delle regole sugli aiuti di Stato, l’obiettivo è sostenere le imprese senza rischiare di indebolire il mercato unico. Serve il coraggio – ha aggiunto – di realizzare strumenti come unsovrano europeo“. Lo slancio della premier italiana viene però immediatamente smorzato dal ministro delle finanze tedesche Christian Lindner che ha affermato “Dal punto di vista del governo tedesco non abbiamo bisogno di alcuna eccessiva estensione delle sovvenzioni nell’Ue“. Poco prima il ministro tedesco aveva incontrato il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni. “Non c’è nessun bisogno di nuovi strumenti di ...

Da capo del governo, non avrei agito come Draghi e' La prima a insorgere è la conduttrice Myrta Merlino che, col giornalista Francesco Specchia di Libero ,all'ex sindaco di Napoli ...Charles Michel arriva a Roma con un viatico che piace a Giorgia. Da tempo, il presidente del Consiglio Ue sostiene la necessità di un nuovo fondo comune europeo per affrontare la crisi, la crescita dell'inflazione e soprattutto per tutelare il mercato unico ...

Meloni chiede un nuovo fondo Ue, la Germania frena. La Commissione Ue resta sul vago Il Fatto Quotidiano

Italia chiede cautela in allentamento regole aiuti Stato - Meloni Da ... Investing.com Italia

Il Consiglio Ue chiede agli Stati “un reddito minimo adeguato” Il Fatto Quotidiano

Tregua sull’Autonomia, Meloni chiede garanzie. Ultimo scontro su Rivera la Repubblica

Salvini rilancia sull'autonomia e Berlusconi chiede più attenzione ... Il Sole 24 ORE

Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...La premier riceve Michel in vista del summit Ue del 9-10 febbraio. E poi venerdì la doppia visita a Stoccolma e Berlino. La trattativa con l'Europa è iniziata ...