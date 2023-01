Meloni ai sindaci | «L’Italia è una sola e unita | no a serie A e serie B» – I video

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 gennaio 2023) «Sono fiera di passare questa mattinata a presentare questo progetto, nel giorno in cui sono esattamente cento giorni che sono al governo di questa Nazione». Giorgiaè alla Nuvola dell’Eur per il lancio di Polis, progetto di Poste italiane finanziato anche grazie al Pnrr. Ed è l’occasione per festeggiare i cento giorni passati da quando si è insediata a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio si dice «contenta perché il tempo è anche la chiave intorno alla quale ruota il nostro approccio a questa avventura», specificando che l’azione del suo esecutivo è orientata sul medio termine: «Prendersi il tempo per fare scelte strategiche, non farsi rincorrere dal presentismo, dall’ansia da prestazione, dalla necessità di far parlare di sé ogni giorno», afferma. «Il mio grande obiettivo, per questa ragione, è dare alun governo che duri cinque ...