Medio Oriente incandescente | Blinken in missione ‘de-escalation’

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il segretario di Stato Usa Antonyavvia oggi in visita in Israele e Cisgiordania, nel momento in cui le violenze nello Stato ebraico e nei Territori palestinesi segnano una nuova pericola escalation e l'intera regionerientale è in preda a crescenti tensioni. Il viaggio diè programmato da tempo e non si annunciava comunque facile, ma negli ultimi giorni la situazione è deteriorata con il raid israeliano a Jenin e i due attentati a Gerusalemme che Hamas e Jihad islamica hanno presentato come rappresaglia per l'azione dell'esercito israeliano in cui sono stati uccisi 9 palestinesi. Sette persone hanno perso la vita nell'attacco terroristico a una sinagoga a Gerusalemme in pieno Shabbath e sabato due persone (per alcune fonti, tre) sono state raggiunte da proiettili a Gerusalemme Est, nell'area di Silwan dove la ...