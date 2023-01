Matteo Messina Denaro | perquisita la casa dell' ex amante

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sarebbero due le donne che avrebbero frequentato il bossnegli ultimi mesi. Una di loro si è presentata spontaneamente alla stazione dei carabinieri di Campobello di Mazara, riferendo di non avere mai saputo la reale identità'uomo. Ma ce ne sarebbe almeno un'altra che ha intrattenuto una relazione clandestina con l'ex latitante. La prima sarebbe di Campobello di Mazara, il paese in provincia di Trapani in cuiha vissuto negli ultimi mesi prima di essere arrestato dal Ros a Palermo, il 16 gennaio scorso. I pm che coordinano l'attività investigativa - il procuratore capo Maurizio de Lucia e l'aggiunto Paolo Guido - con i Ros tuttavia stanno verificando i dati a disposizione.

I carabinieri del Ros stanno perquisendo, a Bagheria, le abitazioni di Maria Mesi, ex amante del boss Matteo Messina Denaro, e del fratello Francesco. Entrambi sono stati indagati, in passato, per aver favorito la latitanza del capomafia. Francesco Mesi patteggiò la pena.

