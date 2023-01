Mascaratrend è un codice per parlare di sesso

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Pur essendo caratterizzato dall’hashtag #, non si parla di beauty né di make up. Piuttosto i video che stanno invadendo TikTok negli ultimi tempi con questo hasthtag, parlano in realtà di sessualità. Di relazioni felici e infelici, di rapporti lunghi e soddisfacenti, ma anche di quelli tossici, fino ad arrivare a toccare il tema della violenza. Jennifer Lopez oscura i social, che succede? X ...

Si tratta di un vero e proprio linguaggio inper evitare di essere bannati. Mascara Trend su TikTok: un modo per parlare di sessualità #è il nuovo modo con cui gli utenti possono ......dall'hashtag #. Hanno già milioni di visualizzazioni e di like . Può sembrare all'apparenza un trend in cui le persone trattano di make up , ma in realtà è un linguaggio inper ...

L'hashtag #mascaratrend invade TikTok e il motivo è incredibile Io Donna

TikTok, cos'è il mascara trend e perché sta spopolando WIRED Italia

Il mascara trend sta spopolando su TikTok ma il make up non c'entra ... Trend-online.com

Trucco per il parto: nuova moda di TikTok, video Tag24

Google Tag Manager: cos'è, come funziona e come configurarlo Trend-online.com

L’ultimo trend del social frequentato soprattutto dai giovanissimi è stato creato dai ragazzi per parlare liberamente di sessualità senza essere cacciati dalla piattaforma. Nessuno può bannare la GenZ ...L’ultimo trend social arriva, ancora una volta, da TikTok, ma a questo giro non è solo balletti e tormentoni: capiamo cos’è il Mascara Trend e come la Gen Z lo sta utilizzando per condividere le propr ...