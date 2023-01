Marilyn Manson denunciato per violenza sessuale su una minorenne

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Anche le ex etichette discografiche disono state citate in giudizio nella prima causa che si concentrerà sui suoi presunti crimini sessuali passati.avrebbe aggredito sessualmente una ragazzanegli anni '90, secondo quanto riporta la rivista Rolling Stone: questo sarebbe il primo processo del rocker incentrato sui presunti crimini sessuali che avrebbero avuto luogo all'inizio della sua carriera. Ricordiamo che tutti coloro che hanno citato in giudizio il cantante finora, lo hanno accusato di abusi e violenze per quanto concerne gli ultimi dieci anni. Questa nuova causa, che riguarda invece gli anni novanta, è stata intentata in un tribunale di New York oggi (30 gennaio) e nomina come imputati anche la Interscope Records e la Nothing Records, le etichette ...