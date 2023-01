Marie Kondo | Mi sono arresa | la mia casa è un casino

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 gennaio 2023), durante una presentazione del suo ultimo libro, ha rivelato di aver modificato le sue abitudini in seguito alla nascita dell'ultimo figlio e, ora, la suanon è più in ordine come prima., scrittrice giapponese di libri di economia domestica, "sembra essersial disordine", questo l'annuncio arrivato durante la promozione del suo ultimo libro. I tanti cambiamenti giunti dopo la nascita del terzo figlio, hanno portato nuove abitudini e ora "la miaè in disordine". Come infatti riportato da Variety, durante una conversazione online con il Washington Post per la promozione del suo ultimo libro,'s Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life, la "regina del ...