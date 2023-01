Marie Kondo | la regina dell' ordine getta la spugna e cambia rotta | La mia casa è un caos

(Di lunedì 30 gennaio 2023)ha spiegato che, da quando ha avuto il suo terzo figlio nel 2021, la suanon è più income prima, ma il modo in cui spende il suo tempo è quello giusto per lei in questo momento ...

, guru dell'ordine e degli armadi perfetti ha ammesso che la sua casa è un completo disordine . Laha spiegato che con l'arrivo del terzo figlio per lei è stato impossibile mantenere ...Con esempi pratici,ha spiegato che, oltre a piegare e organizzare maglioni e camicie, quel ... Tra le cento persone più influenti del mondo per la rivista 'Time',è diventata famosa ormai ...

Dopo la nascita del terzo figlio, Marie Kondo getta la spugna e cambia rotta: "La mia casa è disordinata", ha ammesso la 'dea dell'ordinè che negli ultimi anni ha incitato e sostenuto gli… Leggi ...Marie Kondo getta la spugna e cambia rotta. Presentando il suo ultimo libro, "Marie Kondo's Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life" (come organizzare il tuo spazio e r ...