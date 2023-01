Marie Kondo abbandona la pulizia estrema | “La mia casa è disordinata”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La guru giapponese del riordino e del decluttering,, ha rivelato di averto l’ordine e la. Nel 2011 pubblicava The Life-Changing Magic of Tidying Up (Il magico potere del riordino), best seller in cui insegnava al mondo a sistemare al meglio gli spazi della propria, con lo scopo di migliorare la qualità della propria vita. Ora, invece, alcune certezze sono crollate:ha cambiato rotta. Vi raccomandiamo... Kurashi,spiega come vivere in armonia con noi stessi e con lo spaziotorna con un nuovo libro in cui spiega cosa è il kurashi e ...