Mariano Nuzzo nuovo soprintendente Abap (Archeologia Belle Arti e Paesaggio) di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il Ministero della Cultura ha nominato l’architetto) per l’area Metropolitana di, che succede alla dottoressa Teresa Elena Cinquantaquattro oggi al Segretariato Regionale della Campania.(45 anni), originario di Santa Maria a Vico in provincia Caserta, è laureato in Architettura, in Scienza della Politica ed ine Storia dell’Arte. Ha conseguito tra gli altri titoli la Specializzazione in Restauro dei Monumenti presso la Sapienza di Roma e il Dottorato di Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici presso l’Università della Campania Vanvitelli. Ha, inoltre, ...