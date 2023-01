Marca sul gol di Osimhen alla Roma | qualcosa a metà tra Romario | Ronaldinho e Ronaldo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 gennaio 2023)scrive della vittoria del Napoli sulla, ieri sera al Maradona, grazie al “gran gol” di Giovanni Simeone negli ultimi cinque minuti della partita. Definisce“un vero bufalo”. E paragona l’attaccante nigeriano del Napoli ario,. “Il nigeriano è un vero bufalo quando gli spazi sono ampi. E quando non lo sono, la sua tecnica gli permette di trovare un altro modo per raggiungere l’obiettivo. Kvaratskhelia, che ha un’innata predisposizione al dribbling, supera i compagni e mette in area un cross misurato.lo abbassa di petto con la qualità dirio, lo controlla di coscia come se fossee lo colpisce con una violenza tipica dello stesso”. Il Napoli ha ...