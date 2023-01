Mara Sattei | sapevi che questo non è il vero nome della cantante? Ecco come si chiama davvero e chi è suo fratello famoso

(Di lunedì 30 gennaio 2023)è ild’artenota, masidav? Leggi anche: Sanremo 2023: i cantanti in gara e i titoli delle canzoni rivelati ieri sera L’artista romana all’anagrafe è registrata in un altro modo: quale?sidavall’anagrafe è Sara Mattei, nata a Roma...

... Levante con Renzo Rubino propone 'Vivere' di Vasco Rossi; Madame con Izi 'Via del Campo' di Fabrizio De Andrè;con Noemi 'L'amour toujour' di Gigi D'Agostino; Marco Mengoni con il ...... Levante con Renzo Rubino per 'Vivere', LDA con Alex Britti per 'Oggi sono io', Madame con Izi per 'Via del campo',con Noemi per 'L'amour toujours'. Marco Mengoni porterà il Kingdom ...

Sanremo 2023, Mara Sattei in gara: «Canto un amore tossico» Corriere della Sera

Da Fiumicino al palco dell'Ariston: Mara Sattei sbarca a Sanremo 2023 Il Faro online

Mara Sattei, "Duemilaminuti" per aggiudicarsi la vittoria al Festival di Sanremo Io Donna

Mara Sattei: «Inno contro la violenza sulle donne» Avvenire

Mara Sattei, da donna ho faticato ma ora ho mio spazio Agenzia ANSA

Il conduttore insieme a Gianni Morandi legge a 'Viva Rai 2' l'elenco dei duetti: Giorgia con Elisa, Ultimo con Eros Ramazzotti, gli Articoli 31 con Fedez ...Sono stati svelati i duetti e le cover che verranno cantate durante il Festival di Sanremo per la serata di venerdì. I bookmaker al momento ...