Manconi | Il governo non tratti | ma garantisca i diritti

(Di lunedì 30 gennaio 2023) AGI - "Ilnon deve trattare con gli anarchici, deve trattare con se stesso". A parlare è Luigi, ex senatore del Pd e già presidente della Commissione Straordinaria per la promozione e la tutela deiumani parlando della vicenda di Alfredo Cospito, militante anarchico insurrezionalista in sciopero della fame dal 19 ottobre scorso per chiedere la revoca del regime del 41-bis, il cosiddetto 'carcere duro', e perché la sua condanna a venti anni di reclusione potrebbe trasformarsi in ergastolo ostativo, cioè l'ergastolo che non prevede la possibilità di accedere ai benefici di legge. Intervistato dall'AGI,spiega che occorre dare attuazione agli articoli della Costituzione che fissano i principi della pena e il diritto alla salute. "Io credo sia abbastanza incredibile che il ...

... dei gruppi musicali 99 Posse e Assalti frontali , degli ex senatori Luigie Heidi Giuliani ... la cui vita è a rischio nell'indifferenza totale die magistratura, il dibattito per l'...

L'ex senatore del Pd spiega che nel caso Cospito bisogna "dare attuazione agli articoli della Costituzione", in particolare a quanto previsto dall'articolo 27, sui trattamenti contrari al senso di umanità.