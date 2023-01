Mal’aria | il report Legambiente denuncia quella camera a gas che è la Pianura padana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Quanti morti ci furono a causa della pandemia e quante invece furono le morti causate anche dal Covid? Non lo sapremo mai, ma questa domanda senza risposta mi ha sempre tormentato in questi anni. Semplicemente perché io vivo ina gas che è la, e in particolare incittà che è Torino, una delle metropoli più inquinate d’Europa. Un terreno fertile per morire anche a causa del Covid. Del resto la stessa autorità inquirente torinese nel 2022 distinse i morti da Covid dai morti con Covid. Detto altrimenti: se non si vivesse in unaa gas, il Covid avrebbe ucciso molto di meno. E comunque di inquinamento, anche senza Covid, si muore, eccome. Tant’è che, sempre a Torino, c’è chi si rivolge alla magistratura per ottenere i risarcimento del danno per ...