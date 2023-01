Maguire in Italia? Un club di Serie A ha chiesto il prestito allo United!

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Dopo l’accordo tra Leeds e Roma per Diego Llorente potrebbe sbarcare inun altro difensore dalla Premier. Arriva infatti una bomba dall’Inghilterra su Harry. Secondo Mailsport l’Inter starebbe pensando ad Harryper il post Skriniar. Inter su HarryHarryDopo il mancato rinnovo di Milan Skriniar, Marotta e Ausilio sono alla ricerca di un suo sostituto. Nella lista dei dirigenti nerazzurri nelle ultime ore c’è anche il nome di Harry. L’Inter, come riportato da Mailsport, avrebbe proposto unal Manchester United per il difensore inglese che approdò ai Red Devils nell’estate del 2019. Finora il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative e il difensore non è tra i titolari di Erik Ten Hag; al momento ...

Nel cast stellare ci sono Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva e Tobey. Dove vedere ...è visibile in tutte le sale a partire da giovedì 19 gennaio con la produzione e distribuzione in...Per noi è il film da non perdere sul grande schermo questo weekend (inè distribuito da ... Un ruolo totalmente inedito per l'ex 'Spider - Man' Tobey(è il boss della mala James McKay). ...

Kiwior all’Arsenal come Maguire al Manchester United. E lo Spezia avrà una percentuale sulla rivendita CittaDellaSpezia

Tobey Maguire vorrebbe tornare nuovamente nei panni di Spider-man Nerdmovieproductions

Tobey Maguire vuole interpretare ancora Spider-Man Daninseries

Spider-Man, Tobey Maguire confessa: "Ho rubato alcuni costumi dal ... ComingSoon.it

"Incredibile Miura, nuova squadra a 56 anni: torna a giocare in Europa" Corriere dello Sport

Dopo Spider-Man: No Way Home, Tobey Maguire ha dichiarato che ci terrebbe ad interpretare ancora l'Uomo Ragno.Harry Maguire ieri, Jakub Kiwior oggi. Eduardo Macia completa ancora una volta una grande operazione in uscita e dopo aver partecipato alla crescita dell’ex centrale del Leicester, ceduto al Mancheste ...