Magie di Osimehn e Cholito. E il Napoli vola via

(Di lunedì 30 gennaio 2023) AGI - Serata di emozioni e grandi gol al Maradona, dove ilha battuto 2-1 la Roma con due super giocate di Osimhen e di Simeone. Si deve arrendere una Roma coraggiosa ma forse un po' spuntata, che paga cara la serata no dei suoi attaccanti. Gli azzurri, alla quarta vittoria di fila, si sono riportato a +13 sulla seconda in classifica, l'Inter, e ora 'vedono' lo scudetto anche se siamo solo alla prima di ritorno. Decisiva la rete delall'86mo, dopo che ElShaarawy al 75mo aveva momentaneamente pareggiato il vantaggio iniziale di, autore di un gran gol al 17mo. Spettacolo di luci e musica nel prepartita di un Maradona 'sold out', con poche sorprese negli undici iniziali: Spalletti lancia Lozano dal 1' a completare il tridente con Kvaratskhelia e Osimhen, mentre Mourinho conferma Pellegrini e Dybala alle spalle di ...

Da Osimhen a Lozano da Zielinski a Min-Jae stop ai rumors sul futuro per vincere in azzurro Organico al completo per la sfida con la Roma ...Il funambolo e il goleador, il talento estroso e la fame di vittorie. Victor Osimhen è il volto – ovviamente mascherato – di questo Napoli dei record, ma se la squadra di Luciano Spalletti vola in cla ...