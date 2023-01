Magie di Osimehn e Cholito. E il Napoli vola via

Leggi su agi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) AGI - Serata di emozioni e grandi gol al Maradona, dove ilha battuto 2-1 la Roma con due super giocate di Osimhen e di Simeone. Si deve arrendere una Roma coraggiosa ma forse un pò spuntata, che paga cara la serata no dei suoi attaccanti. Gli azzurri, alla quarta vittoria di fila, si sono riportato a +13 sulla seconda in classifica, l'Inter, e ora 'vedonò lo scudetto anche se siamo solo alla prima di ritorno. Decisiva la rete delall'86/mo, dopo che ElShaarawy al 75/mo aveva momentaneamente pareggiato il vantaggio iniziale di, autore di un gran gol al 17/mo. Spettacolo di luci e musica nel prepartita di un Maradona 'sold out', con poche sorprese negli undici iniziali: Spalletti lancia Lozano dal 1' a completare il tridente con Kvaratskhelia e Osimhen, mentre Mourinho conferma Pellegrini e Dybala alle spalle di ...