Mafia | perquisita casa dell' ex amante di Messina Denaro

(Di lunedì 30 gennaio 2023) I carabinieri del Ros stanno perquisendo, a Bagheria, le abitazioni di Maria Mesi, exdel boss Matteo, e del fratello Francesco. Entrambi sono stati indagati, in passato, per ...

Maria Mesi fu condannata in primo e in secondo grado per favoreggiamento aggravato alla. La Cassazione annullò l'aggravante sostenendo che il rapporto sentimentale con il boss escludesse l'...I carabinieri del Ros stanno perquisendo, a Bagheria, le abitazioni di Maria Mesi, ex amante del boss Matteo Messina denaro, e del fratello Francesco. Entrambi sono stati indagati, in passato, per ...

