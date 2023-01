(Di lunedì 30 gennaio 2023), 30 gen. (Adnkronos) - "Io penso che la mia vita non sia stata una favola. E se è, come è, una esperienza duramente vissuta, ambisco solo raccontarla ai giovani della mia Arma". Queste le parole delimpresse sul pannello all'ingresso percorso espositivo della, l', il', che inaugura oggi adi. Il ricordo della sua figura istituzionale e l'omaggio alla sua persona sono stati pensati in occasione del quarantesimo anniversario della morte, avvenuta a Palermo per mano mafiosa, del, della ...

Maria Mesi fu condannata in primo e in secondo grado per favoreggiamento aggravato alla. La ...compare in video ripresi dalle telecamere del Comune installate all'esterno delMunicipale. ...Non a caso, il, mentre Cospito comincia il suo sciopero, è impegnato nell'interpretazione ...dal 41 bis dell'ordinamento penitenziario è una misura di sicurezza creata dopo le stragi di...

Mafia: a Palazzo Reale Milano mostra dedicata a ‘Carlo Alberto dalla Chiesa. L’uomo, il generale’ La Ragione

PALAZZO REALE. IN MOSTRA DA DOMANI “CARLO ALBERTO ... IMGpress

Carlo Alberto Dalla Chiesa: la mostra a Palazzo Reale Mi-Tomorrow

I magistrati vittime di mafia e terrorismo nel libro "Ritratti del coraggio ... piacenzasera.it

Uno, dieci, cento agende rosse. Quale democrazia La mostra sulla ... varesenews.it

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - "Io penso che la mia vita non sia stata una favola. E se è, come è, una esperienza duramente vissuta, ambisco solo raccontarla ai giovani della mia Arma". Queste le parol ...Ripresa due volte in due giorni diversi: sabato 14 gennaio e poi domenica 15, cioè un giorno prima dell'arresto. (ANSA) ...