Maccarese | Serverini | “Termosifoni rotti al Da Vinci da venerdì ma nessuno interviene”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Fiumicino – “Studenti dial freddo e al gelo da. Ecco come viene trattato il futuro della nostra città“. A denunciare la situazione che si sta verificando in queste ore al liceo “Da” è il capogruppo della lista civica Crescere Insieme, Roberto Severini, che spiega: “L’impianto si è rottoe durante il weekendè intervenuto. E così questa mattina le nostre giovani menti si sono ritrovate a gelare nei banchi. Tante le segnalazioni fatte dai genitori, così come tanti sono stati i papà e le mamme che sono dovuti tornare nel plesso scolastico per riprendere i propri figli“. “Da notare come, ancora una volta, il tutto accade nel più profondo silenzio da parte dell’Amministrazione comunale che rivendica e fa sue solo le cose positive di Città Metropolitana, ente che ...