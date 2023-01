Lutto nel mondo dello sport e del giornalismo | è morto Roberto Perrone all’età di 65 anni

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Un graveha colpito ile delè deceduto ieridi 65. Il ligure, tifoso del Genoa, club che gli ha immediatamente dedicato un messaggio su Twitter, è scomparso al termine di una breve malattia., nato a Rapallo nel 1957, aveva abbracciato i colori rossoblù. Questo il cordoglio espresso dal Genoa: “Un grande amico del Genoa. Questo sei stato sempre per noi. Addio a, scrittore, giornalista, uomo di cultura. Grazie Robi delle attenzioni e del tuo tifo per il “Vecchio Grifo”, come piaceva chiamarlo a te“. Durante la sua carriera ha lavorato dapprima per la redazione di Genova de L’Avvenire, poi per Il ...

Gravemondo del cinema internazionale: nelle ultime ore è giunta la notizia della morte dell'attrice. Aveva solo 45 anni. Attrice di numerose serie televisive che l'hanno resa celebre in tutto il ......funziona I nuovi dipendenti di Microsoft avranno la possibilità di non dover accumulare ferie... per prestare servizio come giurato in un tribunale o per. La multinazionale informatica ...

Lutto nel giornalismo: Roberto Perrone è morto a 65 anni Calciomercato.com

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Roberto Perrone GianlucaDiMarzio.com

Lutto nel mondo del giornalismo italiano: a 65 anni è scomparso Roberto Perrone TUTTO mercato WEB

Lutto nel mondo del giornalismo: si è spento Roberto Perrone Sportitalia

Lutto nel mondo del calcio, morto l'ex attaccante barese Vito Chimenti BariToday

Un grave lutto ha colpito il mondo dello sport e del giornalismo: Roberto Perrone è deceduto ieri all’età di 65 anni. Il ligure, tifoso del Genoa, club che gli ha immediatamente dedicato un messaggio ...Lutto nel mondo della cultura e della musica per la morte dell'organettista Alfredo Nieddu. Nativo di Burgos, ma da tantissimi anni residente a Sassari, ha scritto pagine indimenticabili nel mondo del ...