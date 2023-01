Lutto nel mondo del giornalismo | morto Roberto Perrone | storica firma di diversi quotidiani

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della morte di, giornalista che ha collaborato con diverse testate di prestigio come Il Corriere della Sera e l’Avvenire.ha seguito da vicino per le testate con cui collaborava eventi come i Mondiali, ATP di Tennis e Olimpiadi.Proprio il Corriere riporta che il giornalista si è spento all’età di 65 anni per una malattia breve e fulminante. La redazione de Il Rompipallone esprime le proprie condoglianze alla famiglia di